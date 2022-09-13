İdil İlkin'den yeni sergi 'Cennetsi'

Contemporary Istanbul Vakfı biyo-sanat yolu ile alternatif yenilenebilir enerji modellerini ele alan sanatçı İdil İlkin'in 'Cennetsi' adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Biyo- ışıma yoluyla, insan ve bitki arasındaki işbirliğini düşünmeye ve bu işbirliğinin sunduğu olanakları keşfetmeye davet eden sergide İlkin, güncel pratiğini bitkiler ve laboratuvar malzemeleri ile sunuyor.

Sanatçı bilimsel bir buluştan esinlenerek, ateş böceklerinde bulunan biyo-ışıma enzimi lusiferazı nanoparçacıklar yardımıyla bitki yapraklarına uygulayarak parlak bir ışık yaymalarını sağladı. Genetik müdahaleler yerine bazı moleküller yolluyla ışıma elde edilen proje, etik sorunlardan karbon ayak izine kadar birçok eleştiriyi içinde barındırıyor.

“Bu konuyu işlerken, özellikle sera etkisine doğrudan neden olan enerji sektörü başta olmak üzere, ilgilenen herkesi biyo-ışımayı alternatif bir geleceğin parçası olarak düşünmeye davet ediyorum" diyen İdil İlkin şöyle devam ediyor: "Cennetsi’yle uğraşırken, yaratıcı sürecin en can alıcı noktalardan biri de gözle görülmeyen medyumlarla çalışmaktı. Bütünüyle soyut bir sürecin içine girdim. Kullanmayı bilmediğim kimyasallardan çıkan sonucu beklemek tuhaf bir bekleyişti. Gözle görülmeyen bu moleküller, bilim sınırlarından sanat sınırlarına atladı. Elli mikronluk nano parçacıklar birer ışıma ajanı haline geldi. Bu süreçte gözle görebildiğim tek şey sıvı bir karışım oldu. Karışımı bitkilere verince, bitkiler ışıdı, ben de bu tepkimeyi sanatıma taşıdım."

Cennetsi, parıldayan bir bitkinin ortaya çıkardığı görüntülerin ve anlık çağrışımların ötesine geçerek kamusal tartışma ve farkındalığın yolunu açan serginin küratörü Ekmel Ertan izleyicilere “Ağaçlar ışık yaymaya başlasaydı sokaklarımız nasıl olurdu? Ya saksı bitkilerimiz ışık saçarsa evlerimiz? Kimyasal enerjiyi bitkiler yardımıyla ışığa dönüştürmek çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlar mı? Bu sorular varken canlıların hayatına müdahale etmek ne denli etik? Bitki haklarından bahsedebilir miyiz? Hayvan ve insan hakları varsa, yaşamın temelini oluşturan bitki hakları neden olmasın? Öte yandan, teknoloji ile kendi bedenlerimizi dönüştürebiliyorsak, aynısını neden bitkilere yapmayalım?” sorularını yönlendiriyor.

Haro Cümbüşyan’ın katkılarıyla Ek Biç Ye İç, LG OLED evo ve Difolab iş birliğinde gerçekleşen sergi biyo-sanat yolu ile alternatif yenilenebilir enerji modellerini ele alan sanatçı İdil İlkin'in, güncel pratiğini bitkiler ve laboratuvar malzemeleri ile sunuyor. Sergi, Fişekhane, Cocoon sanat alanında 16 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.