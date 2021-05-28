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İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye sulu şaka!

Pandemi nedeniyle düğün tarihlerini erteleyen İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti, tatile çıktı. Sezonu İzmir'in Çeşme ilçesinde açan ikiliden Tatlıses, Şefkatli'yi denize iterek şakalaştıkları anları paylaştı

İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye sulu şaka!
Sulu şaka
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz yıl kasım ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, pandemi kuralları nedeniyle düğün tarihlerini erteleme kararı almıştı. "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istediğimiz için düğün sürecimizi ileri bir tarihe erteledik" diyen ikili, sezonu açtı.

Çift, önce İzmir'e uğrayıp İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti, ardından da Çeşme'ye geçti. Aşıklar, tatilden kesitleri Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

SULU ŞAKA!

İdo Tatlıses, soğuk suya alışarak girmeye çalışan Yasemin Şefkatli'yi birden denize ittiği anları yayınlamayı da ihmal etmedi. İkilinin eğlenceli anları takipçileri tarafından beğeni topladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN YOL ARKADAŞIM"

Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, şubat ayında 29 yaşına basan nişanlısı İdo Tatlıses'in doğum gününü kutlamıştı.

Nişanlısı ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Şefkatli, gönderisine, "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Yoluma hep gülücükler koyan... En güzel yıllarının, yıllarımızın başlangıcı olsun bu yıl sevgili. Seni çok seviyorum. Bugün ve her gün..." notunu düşmüştü.

"SENİ SEVİYORUM"

İdo Tatlıses de, Şefkatli'nin doğum günü için duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

Tatlıses, "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

#yatayciftliyatayciftli

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