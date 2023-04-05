İdris Baluken cezaevinden tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

İdris Baluken cezaevinden tahliye edildi

HDP'li eski milletvekili İdris Baluken tahliye oldu. Baluken 6 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden serbest kaldı

İdris Baluken cezaevinden tahliye edildi
HABERTURK.COM

HDP Eski Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken de cezaevinden tahliye oldu.

HDP'den yapılan açıklamada, "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşması yakındır" denildi.

4 Kasım 2016 tarihinde HDP Grup Başkanvekili görevindeyken gözaltına alınarak tutuklanan Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baluken, 30 Ocak 2017’de görülen duruşmada hakkında verilen tahliye kararı sonra cezaevinden çıkmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Baluken, 22 gün sonra 21 Şubat 2017’de yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkındaki cezanın infazını tamamlayan Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün sonra tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden çıktı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İbrahim Erdemoğlu kimdir, nereli? Türkiye'nin en zengini İbrahim Erdemoğlu serveti ne kadar ve ne iş yapıyor?
GÜNDEM Türkiye'nin en zengin insanı İbrahim Erdemoğlu kimdi?
Ramazan ne zaman hangi gün bitecek? Diyanet Takvimi: 2023 Ramazan bitiş tarihi
GÜNDEM Ramazan ne zaman bitecek?
Şanlıurfa'da yasak aşk cinayetinde ifade ortaya çıktı "Pişman değilim!" - Güncel haberler
GÜNDEM Yasak aşk cinayetinde ifade ortaya çıktı! "Pişman ...
Gabonlu Dina'nın ölümünde rapor detayı! "Suda boğuldu ifadesi raporda yok" - Son dakika haberler
GÜNDEM Gabonlu Dina'nın ölümünde rapor detayı! 4 şüpheli ...
Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı oldu
GÜNDEM Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı oldu
Ramazan'ın 14. günü "İftarda ne pişirsem?" diyenler için pratik iftar menüsü! Bugün ne pişirsem?
GÜNDEM Ramazan'ın 14. günü iftar menüsü!
Son dakika: İstanbul'da bir işyerinde zehirlenme paniği!
GÜNDEM İstanbul'da bir işyerinde zehirlenme paniği!
İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor! Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek!
GÜNDEM İstanbul'a yeni metro hattı: 4 istasyonu bulunuyor!
Kızının yanında eşini katletti! Cani kocanın ifadesi! - Günün son dakika haberleri
GÜNDEM Kızının yanında eşini katletti! Cani kocanın ifadesi!
Son dakika haberi: Dolandırıcıyı bulamayınca kardeşi olan doktoru dövdüler!
GÜNDEM Dolandırıcıyı bulamayınca kardeşi olan doktoru ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.