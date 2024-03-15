Ramazan aynın gelmesiyle Türkiye genelinde gıda denetimleri sıklaştırıldı. Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayoluyla İstanbul’a götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.D.’nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.

JANDARMADAN VATANDAŞLARA UYARI

Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.