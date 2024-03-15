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        Haberler Gündem Güncel İftarda vatandaşa at ve eşek eti yedireceklerdi! Kilolarca ele geçirildi

        İftarda vatandaşa 'sucuk' diye at ve eşek eti yedireceklerdi

        Ramazan ayı öncesi Adana'da kesimi yapılan ve İstanbul'a yollanan 700 kilogram at ve eşek eti Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince tır dorsesinde ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:20
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        İftarda 'sucuk' diye eşek eti yedireceklerdi
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        Ramazan aynın gelmesiyle Türkiye genelinde gıda denetimleri sıklaştırıldı. Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayoluyla İstanbul’a götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

        3 GÖZALTI

        Takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde durdurularak arandı. İncelemede tırın dorsesinde 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        BİRİ EVCİL HAYVAN KATİLİ ÇIKTI

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        Gözaltına alınan şüphelilerden C.D.’nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi sonucunda "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.

        JANDARMADAN VATANDAŞLARA UYARI

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

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        #eşek eti
        #kaçak et
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        #adana
        #Sucuk
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