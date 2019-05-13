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İftarını açarken ölümden döndü

İHA

Diyarbakır’da 74 yaşındaki Abdullah Örken, iftarını açtığı sırada dili boğazına kaçta. Yakınlarının büyük panik yaşayıp gözyaşlarına boğulduğu olayda, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yaşlı adam kurtarıldı

Diyarbakır

Diyarbakır’da 74 yaşındaki Abdullah Örken, iftarını açtığı sırada dili boğazına kaçınca ölümden döndü.

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 448. sokakta yaşandı. İHA'nın haberine göre, dün akşam iftarını açmak isteyen 74 yaşındaki Abdullah Örken'in dili boğazına kaçtı. Ailenin haber vermesi sonrası kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaşlı amcaya müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Örken, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Örken’in yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

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