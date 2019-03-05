Cüzdan şeklinde pazar çantası

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre yarattığı çevre kirliliği nedeniyle bütün dünyada kullanımının azaltılması için çeşitli önlemler alınan plastik poşet, Türkiye'de ilk kez yasal düzenleme ile karşı karşıya. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılı başında yaptığı yasal düzenleme, bir yıllık geçiş sürecinin sonu olan 2019 başında yürürlüğe girdi. Yasal düzenleme ile plastik poşetlerin ücretlendirilmesinin, gereksiz plastik poşet kullanımını azaltacağı öngörüsü, aradan geçen 2 aylık zaman diliminde tutmuş durumda. Plastik poşet kullanımının azaltılması kampanyasına çeşitli kamu kurumları da, plastik poşet yerine kullanılabilecek bez torbaları bedava dağıtarak destek veriyor.

İstanbul'da 4 ilçe belediyesi, halka bedava dağıtılmak üzere bez çanta alımı için ihale açtı. Bez çanta alımı için ilk ihaleyi Sarıyer Belediyesi yaptı. Sarıyer Belediyesi'nin "Belediyemizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçemizde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 40.000 adet bez çanta yaptırılması işi" adı altında açtığı ihale 30 ocakta yaptı. Belediye 40 bin bez çanta için 200 bin TL kaynak ayırdı. Sarıyer'in ardından Ataşehir, Bayrampaşa ve Çekmeköy belediyeleri de bez çanta alımı için ihale açtı.

İGDAŞ'IN İHALESİ DEVASA

Çevre kirliliğinin azaltılması için düzenlenen kampanyaya, İstanbul'da doğal gaz dağıtımından sorumlu İGDAŞ önemli bir katkı sunuyor. İGDAŞ, markette, pazarda ve diğer alanlarda taşıma aracı olarak kullanılabilecek bez çanta alımı için ihale açtı. "2.000.000 Adet Bez çanta" alımı için açılan ihale 2 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. İlçe belediyelerinin yaptığı alımların yandan devasa boyutta sayılan İGDAŞ'ın bez çanta alımı ihalesi, pazar çantası ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak gibi. Sözleşme imzalandıktan sonraki 15 gün içinde İGDAŞ'a teslim edilmesi gereken 2 milyon bez çanta dağıtıldığında, İstanbul'daki her iki haneden birine bez çanta girmiş olacak.

CÜZDAN ŞEKLİNDE PAZAR ÇANTASI

İGDAŞ'ın açtığı ihalenin teknik şartnamesine göre, bez çantalar cüzdan şeklinde katlanabilir ve fermuarlı olacak.

"Promosyon Bez Çanta Teknik Şartnamesi"ne göre dış cüzdan 8x16 santimetre boyutlarında kanvas yüzde yüz Amerikan pamuktan imal edilmiş olacak. Çantanın cüzdan şeklindeki kısmında fitil sargı ve fermuarı "Tip 5" olacak. Çantanın her iki yüzeyinde de İGDAŞ'ın logosu bulunacak. Çantanın içindeki taşıma torbası yüzde yüz pamuk ve çantanın açık hali 38x45 santimetre ebatlarında olacak.