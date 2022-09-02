Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Iğdır’ın Aralık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Gödekli köyünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavganın ardından köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı.