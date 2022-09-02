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Haberler Gündem 3. Sayfa Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Iğdır'da iki grubun kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Iğdır'da iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kurşunların hedefi olan 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı

Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Iğdır'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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AA

Iğdır’ın Aralık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Gödekli köyünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA'nın haberine göre; yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavganın ardından köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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