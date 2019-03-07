Olay, merkez Karatay ilçesine bağlı Doğanlar mahallesinde yaşandı. Aynı mahallede yaşayan iki aile kadınları arasında başlayan tartışma önce kadınlar ardından ailelerin erkek üyeleri arasında kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Zafer Samancı'nın haberine göre, mahalleye polislerin girdiğini gören iki aile üyeleri evlerinin çatılarına çıkarak ellerine geçirdikleri kiremitleri fırlattı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Bununla yetinmeyen iki aile üyeleri kadınların evlerinden taşıdığı şişe ve odunları birbirlerine fırlattı. Savaş alanına dönen mahalleye araç ve yayaların girmesi yasaklanırken olaya çevik kuvvet ile birlikte 200 polisin müdahale ettiği öğrenildi. Polisin biber gazı ve gaz bombası fişeği kullandığı olay yaklaşık 1 saatte bastırıldı. Olaya karışanlar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.