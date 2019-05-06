kayseri'de, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı’na 28 Kasım 2016 tarihinde İsmet Toker, eşinden ayrılan ve iki kızı ile birlikte Develi ilçesinde yaşayan Saliha Toker’in 23 Kasın 2006 tarihinde 10 ve 11 yaşındaki kızlarını okula gönderdikten sonra evden ayrıldığını ve kızından bir daha haber alamadığını, Saliha’nın kaçırılmış olabileceğinden şüphe ederek şikâyetçi oldu.

POLİS, ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜ

İHA'da yer alan habere göre kayıp Saliha Toker ile ilgili kaybolduğu 23 Kasım 2006 tarihinden itibaren bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda hiçbir resmi kurumda hastane, banka veya PTT’de kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi. Bugüne kadar ulaşılamamış olması, ayrıca kayıp olan Saliha Toker’in birlikte yaşadığı kızlarını bırakarak evden ayrılmış olmasını göz önüne alan polis ekipleri, Saliha Toker’in öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek çalışma yaptı.

TELEFON KAYITLARINDAN H.B'YE BULUNDU

Konu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, bir yıl saha çalışması yaptı. Bilgi sahiplerinin beyanları, HTS kayıtları ve teknik takip sonucunda emekli memur H.B. isimli şüpheli ile sabit hat ve cep telefonu üzerinden birçok görüşme yaptığı belirlendi. Son görüşmenin de Kayseri’de yapıldığını tespit eden özel ekip, Saliha Toker’in gönül ilişkisi nedeniyle şüpheli H.B. tarafından öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek, H.B.’yi 3 Nisan 2019 tarihinde gözaltına aldı.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüpheli H.B. yapılan sorgusunda Saliha Toker’i tanıdığını, kendisinden hamile olduğunu iddia ettiğini ve bu nedenle görüşmek için Kayseri’ye çağırdığını itiraf etti. Otomobil ile Erkilet bölgesi Hıdrellez tepesinden Kuşçu Mahallesi'ne doğru boş bir araziye götürdüğünü söyleyen H.B., Saliha Toker’i burada boğarak öldürdüğünü ve cesedin üzerini kapatmadan çevresine taş dizdikten sonra olay yerinden ayrıldığını anlattı.

KADININ CESEDİNE ULAŞILAMADI

Olaydan kimseye bahsetmediğini söyleyen H.B.’nin yapılan yer göstermesinde cesedi bıraktığı yerde arama yapıldı. Bölgenin dağlık bir alan olması, yerleşim yerlerine uzak olması ve cesedin toprağa gömülmemesinden dolayı cesede ulaşılamadı. Zanlı H.B. hakkında yapılan işlemlerin ardından doktor kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.