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        İki haftalık tatil başladı! İranlı turistler Van'a akın ettiler

        İranlı turistler, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan ve 13 gün süren nevruz tatilini geçirmek için Van'a akın ettiler. Gündüz alışveriş yapan İranlı turistler geceleri de eğlence mekanlarını doldurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:11 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:11
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        İran'da 13 gün süren nevruz tatili başladı. Nevruzu baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlayan İranlı turistler, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırlayarak yeni yıla giriyor.

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        Nevruz tatilini değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, gündüz alışveriş yapıp, geceleri ise eğlence merkezlerinde eğleniyor.

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        Turistler, "Nevruz tatili için Van’a geldik. Van hem bize çok yakın, hem kültürlerimiz birbirine yakın, insanları çok iyi. Bu nedenle Van'ı tercih ediyoruz" dedi.

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        Van'da eğlenmenin yanı sıra bol bol alışveriş yaptıklarını da anlatan turistler, nevruzun tüm insanlara mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

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        Kendileri için hazırlanan "haft sin" masasını çok sevdiklerini belirten turistler, "Bizler burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Bu haft sin bizim için çok önemli. Her biri ayrı bir anlam ifade ediyor." diye konuştular.

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        Nevruzdan önce hazırlanan ve iki hafta boyunca evin bir köşesinde duran "haft sin" sofrasında farsça 's' harfiyle başlayan sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor.

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        #Nevruz
        #iran
        #turist
        #van
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