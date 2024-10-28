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        Haberler Gündem Güncel İki kardeş arasında beyzbol sopalı park yeri kavgası | Son dakika haberleri

        İki kardeş arasında beyzbol sopalı park yeri kavgası

        İstanbul Esenler'de iki kardeş, yaşadıkları apartmanın önündeki park yeri yüzünden kavga etti. Beyzbol sopalı kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:00
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        İstanbul Esenler'de dün akşam saatlerinde iddiaya göre aile apartmanında yaşayan H.K, arabasını bina önüne park ettikten sonra evine gitti.

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        Aynı binada yaşan ağabeyi H.K. kardeşini arayarak arabayı park ettiği yerden çıkarmasını istedi.

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        Kardeşinin bir saat sonra aracı çıkarıp çocuklarını almaya gideceğini söylemesi üzerine ağabey H.K. ve oğlu dışarı çıkarak araca zarar vermeye başladı.

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        İddiaya göre aracın camlarını kıran ve kaportasına zarar veren ağabey H.K. ve yeğeniyle sözlü tartışma yaşayan kardeş H.K. ise bu kez yeğeninin beyzbol sopalı saldırısına maruz kaldı.

        Amcasına beyzbol sopasıyla saldıran yeğeni mahalle sakinleri araya girerek sakinleştirmeye çalıştı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören H.K. ve oğlu kaçmaya başladı.

        Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kardeş H.K. ağabeyi ve yeğeninden şikayetçi oldu. Taraflar polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        #istanbul esenler
        #kavga
        #park yeri
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