İki kardeşi vahşice öldürdü! Konuşmayan cani tutuklandı! Katliamın nedeni 'gaiplik' kararı mı?

Sivas'ta olay iki gün önce saat 00.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede meydana geldi. Köyüne yakınlarının yanına giden Ayşegül Şimşek, gece geç saatlerde eve geldiğinde çocukları Umutcan (22) ve Melisa Şimşek'i (16) kanlar içinde hareketsiz buldu.

DHA'daki habere göre annenin feryatları üzerine komşuları 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek kardeşlerin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemede her iki kardeşin de ellerinin plastik kelepçelerle bağlandıktan sonra bıçakla boğazlarının kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin cenazeleri otopsiye alındı.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saat 17.00 sıralarında apartmana giren ve saat 22.00 sıralarında yeniden çıkan yüzünde maske, gözlük ile başında şapka ve elinde poşet bulunduran kişiyi tespit etti. Binadaki görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda cinayetleri işlediği tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin binadan çıktıktan sonra yaya olarak uzaklaştığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 25 saatlik bir kamere görüntüsü izlendiği, olayda kullandığı değerlendirilen bir pala ve bıçağın farklı noktalarda bulunduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'dan kente gelen ve cinayetler sonrası geri dönen Hüseyin Sönmez (34) olduğu tespit edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonrasında cinayet şüphelisi Hüseyin Sönmez yakalanarak gözaltına alındı. Sönmez, Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanmak üzere kente getirildi.

Öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in babaları Uğur Şimşek'in 48 yaşındayken 5 yıl önce kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Sivas'ta yaşayan ve zaman zaman taksicilik ve besicilik gibi işlerle uğraştığı belirlenen Uğur Şimşek'in, 24 Temmuz 2020'de eşi Ayşegül Şimşek'e şehir dışına çıkacağını söyleyerek ayrıldığı ve o tarihten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

O tarihten yaklaşık 11 ay sonra Uğur Şimşek'in bulunması için kardeşleri ve eşi Ayşegül Şimşek'in o dönem ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları belirtildi. Programda Uğur Şimşek'in eşi Ayşegül Şimşek'in, eşinin düzenli bir işi olmadığını, genellikle internet üzerinden sürekli yazışmalar yaptığını, şehir dışına çıkacağını belirttiği günden sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söylediği ifade edildi. Programa Uğur Şimşek'in Ankara'da en son birlikte görüldüğü şüpheli Hüseyin Sönmez'in de telefonla katıldığı ortaya çıktı.

Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Umutcan ve milli kayak sporcusu olduğu öğrenilen lise 10'uncu sınıf öğrencisi kardeşi Melisa Şimşek'in cenazeleri, ailelerine teslim edildi. İki kardeşin cenazesi katledildikleri evlerine sadece 500 metre uzaklıkta bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazeleri sıra mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

HEDEF ANNEYDİ İDDİASI

Melisa Şimşek, kayak Milli takımındaydı.

Öte yandan Umutcan ve kardeşi Melisa Şimşek'i Sivas'a gelerek oturdukları evde soğukkanlı bir şekilde boğazlarını keserek öldüren şüpheli Hüseyin Sönmez'in asıl hedefinin anneleri Ayşegül Şimşek olduğu iddia edildi.

GAİPLİK KARARINA ÖFKELENDİ İDDİASI

Şüphelinin, Uğur Şimşek ile ilgili gaiplik kararı aldırması nedeni ile aileye öfkeli olduğu, Uğur Şimşek'e verdiği iddia edilen borç paranın gaiplik kararı sonucu iptal olması nedeniyle bu eylemi yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

EVDE 5 SAAT ANNEYİ BEKLEDİ

Saat 17.00 sıralarında binaya giren Hüseyin Sönmez'in 2 kardeşin bulunduğu eve girmesinden sonra komşuların daireden bağırma sesleri duyulduğu, 5 saate yakın evde kalan şüphelinin, o sırada Yıldızeli ilçesinde bulunan annelerinin gelmesini beklediği, ancak saat ilerlediği için tedirgin olup evden çıktığı, anne Ayşegül Şimşek'in ise saat 00.00 sıralarında geldiğinde çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştığı tespit edildi. Anne Ayşegül Şimşek'in eve erken gelmesi halinde onu da öldürmeyi planlamış olabileceği öne sürüldü.

ANKARA'DA SORGULANMIŞ

Şüpheli Hüseyin Sönmez'in, kaybolan Uğur Şimşek ile ilgili yapılan yayınlar sonrasında Ankara'da birkaç kez polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulandığı, herhangi bir bulguya rastlanmaması, Uğur Şimşek'in kaybolması ile ilgisi olmadığı yönündeki ifadeleri doğrultusunda serbest bırakıldığı öğrenildi.

BABAYI DA ÖLDÜRMÜŞ OLMA İHTİMALİ

Şüphelinin, katlettiği çocukların babası Uğur Şimşek'i de 500 bin TL'lik borç meselesi yüzünden öldürmüş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

ZANLI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hüseyin Sönmez, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesi ile şüpheli, araçla mahkumların giriş yaptığı bölümden adliye binasına alındı.

Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgu işlemlerinde kendisine yönelik suçlamaları reddettiği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda da suçlamaları kabul etmeyen ve susma hakkını kullanan Sönmez, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CİNAYETLE İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMEDİ

Burada da hakkındaki iddiaları reddeden Hüseyin Sönmez, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, gazetecilerin "cinayeti neden işlediği" ve ölen "çocukların babasını da öldürdüğü" iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.