Nasıl gidileceği merak konusu...

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İki yol ortasına yapılan camiye nasıl ulaşılacağı tartışması

Trabzon'da, Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş geliş yönünün ortasına inşaatı süren cami görenleri şaşırtıyor. İnşaatı bitmeden camiye nasıl ulaşılacağı tartışma konusu oldu. Karayolu üzerine inşa edilen çift üst geçitten ulaşım sağlanacak cami için yolun uzadığını belirten bazı vatandaşlar zorluk yaşanacağına dikkat çekti. 1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Haydar Karamanlı ise camiye nasıl gelecekleri tartışılan özellikle yaşlılara araçlarıyla gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

20.11.2018 - 11:21 | Güncelleme: DHA

Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde daha önce de caminin yer aldığı arazi karayolları tarafından yol yapımı sırasında kamulaştırıldı. DHA'nın haberine göre, yıkılan caminin yerine 1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yeniden cami yapılma kararı alındı. Cami inşaatı, Karadeniz Sahil Yolu'nun geliş-gidiş yönünün ortasında yükselmeye başladı. İnşaatı bitmeden camiye nasıl ulaşılacağı tartışma konusu oldu. Karayolu üzerine inşa edilen çift üst geçitten ulaşım sağlanacak cami için yolun uzadığını belirten vatandaşlar zorluk yaşanacağına dikkat çekti. Camiye araçla da ulaşım sağlanabiliyor. Cami inşaatının yanındaki geçici mescide, cuma namazı için giden vatandaşlar yolu uzattığı için üst geçitleri kullanmak yerine karayolunda tehlikeye aldırış etmeden otomobillerin arasından geçerek ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar inşası tamamlandığında, özellikle yaşlıların üst geçitlerden inip çıkarak camiye ulaşmasının zor olacağına dikkat çekti.



'İNSANLAR ÜST GEÇİT KULLANMIYORLAR'

Üst geçitlerin kullanılmamasıyla yolda tehlike oluştuğunu belirten Gürkan Kalfa, "Orada zaten bizim sahil cami adında eski bir camimiz vardı. Şimdi yenisini yapmaya başladılar. Yolun ortasında değil de mahallenin içerisinde olsa cami çok daha iyi olurdu. Burada insanlar üst geçit kullanmıyorlar. Cuma namazlarına yetişebilmek için tellerin üzerinden atlayarak gidiyorlar. Ben gencim üst geçitten dolaşmak beni etkilemez. Ama yaşlılarımız var. 10 metrelik yolu üst geçitle 100 metreye çevirdiler. Ama yoldan gelenler için güzel bir cami. Arabalarını çekip hemen namaz kılabilirler" dedi.

'HANGİ GEÇİTTEN YOLUMU BULUP DA KARŞIYA GEÇECEĞİM'

Mahallelinin üst geçitten camiye ulaşmasının zor olacağını anlatan Aslan Kara da, "Ben uzun yol şoförüyüm. Benim için güzel. Arabamı park edip namazımı kılabilirim. Ama yaşlılarımızın transit yoldan üst geçitle karşıdan karşıya geçmeleri zor olacak. Yetkililerin daha modern, yaşlıların ve engellilerin zorlanmayacağı üst geçit yapmaları gerekiyor. Şu an bana haydi camiye desen hangi geçitten yolumu bulup da karşıya geçeceğim. Benim anam, babam, dedem nasıl bu üst geçidi dolanıp camiye gitsin" diye konuştu.



'HİÇ ZAHMET ÇEKMEYECEKLER'

1 Nolu Beşirli Sahil Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Haydar Karamanlı ise yaşlılar için araçlarıyla camiye gelmeleri önerisinde bulundu. Karaman, "Burada eskiden bir cami vardı. Yoldan gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir camiydi. Cami yola gidince mevcut yere yeni bir cami yapmak istedik. Burası şehrin girişi. Şehri temsilen bir cami olması şart. Trabzon'a baktığın zaman 'Burası Müslüman bir toprak' denilmesi lazım.Camimizin mimarisi çok güzel. 'Üst geçitten nasıl geçeceğim' diyen yaşlılar mahalleden araçlarıyla gelsinler. Zaten çoğunda araç var. Hiç zahmet çekmeyecekler" ifadelerini kullandı.

 

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