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İkinci dozu İngiltere nasıl yaptı

ingiltere olabildiğince fazla vatandaşına en azından ilk doz Kovid-19 aşısının yapılmasını uygun görerek, ilk doz ve ikinci doz aşı arasına 12 haftalık bir süre koydu. Bu yöntemle halkın tek doz da olsa aşılanması ve hastalığın yayılımının azaltılması hedefleniyor.

İkinci dozu İngiltere nasıl yaptı
İkinci dozu İngiltere nasıl yaptı
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HABERTURK.COM

Boris Johnson hükümeti, başlangıçta 21 gün arayla yapılması planlanan Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşısının ikinci dozlarının 12 hafta aradan sonra yapılacağını açıklamıştı. Bu karar, Aralık ayı sonunda vakalardaki dramatik artış sonrası gelmişti.

Pfizer, yaptığı denemelerde, aşısının etkililik düzeyini sadece 21 gün ara vermek suretiyle ölçmüştü. Dolayısıyla iki dozun arasının örneğin 12 haftaya kadar uzamasının aşının etkisi üzerindeki etkisi tam olarak bilinmediğinden dolayı ülkedeki bilim insanları hükümetin bu kararına tepki göstermişti.

Nisan ayı sonu itibarıyla Johnson hükümeti, uygulanan 12 hafta politikasının iyi işlediğini düşünüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 artarak 127 bin 480'e ulaştı. Son 24 saatteki vaka sayısı ise 2 bin 166 oldu.

Yine de ekonomi yeniden açılırken ikinci dozları erteleme endişeleri sürüyor.

AŞILAMA ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

İngiltere'de koronavirüs salgınının seyrini takip eden bilim insanları, ülkedeki aşılama programı ilerledikçe vaka sayıları ile Kovid-19'a bağlı ölümler arasındaki paralelliğin azaldığına işaret ediyor.

Bir çalışmaya göre Kovid-19 vakaları Şubat ayından bu yana üçte iki oranında azaldı ve daha sonra yatay bir seyir izlemeye başladı.

Vaka sayısının belli bir seviyede kalmaya devam etmesinin büyük olasılıkla insanların daha fazla temas etmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak ölümler benzer bir seyir izlemedi.

Ocak ayından önce yani aşı programının başlamasından önce durum daha farklıydı.

50 YAŞ ÜZERİ AŞILAMA TAMAMLANDI

50 yaş ve üzerindekiler ile yüksek risk gruplarında bulunanlara randevuların tamamlanmasının ardından Kovid-19 aşısında sıranın 45-49 yaş aralığına geldiği açıklandı.

Birleşik Krallık hükümeti, 15 Nisan'a kadar öncelikli ve yüksek riskli olarak tanımlanan dokuz gruba ilk doz aşı randevusu verilmesini hedefliyordu. Sıranın bir alt gruba geçmiş olması, hükümetin bu hedefini tutturduğu anlamına geliyor.

Hükümet, Temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinlere ilk doz aşı için randevu verilebilmesini hedefliyor.

Şu ana kadar en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 32 milyonu geçti. İki doz aşısını olanların sayısı ise 7,5 milyonu aştı.

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