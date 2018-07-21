Mehmet Çalışkan özel haber

İLK 'CİNGÖZ RECAİ' AYHAN IŞIKTI

Peyami Safa'nın ünlü romanı 'Cingöz Recai' ilk olarak 1969'da sinemaya uyarlanmıştı. Sefa Önal'ın yönettiği filmde başrolleri Ayhan Işık ile Sema Özcan paylaşmıştı.

İYİLİK SEVER HIRSIZIN MACERALARI

48 yıl sonra beyazperdeye yeniden yansıtılan 'Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü', 13 Ekimde izleyiciyle buluştu. Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı filmde iyilik sever hırsız 'Cingöz Recai'nin maceralarını izleyiciye bu kez Kenan İmirzalioğlu, Meryem Uzerli ve Haluk Bilginer aktardı.

İSTANBUL VE ST. PETERSBURG'DA ÇEKİLDİ

Yüksek bütçeyle İstanbul ve St. Petersburg'da çekilen 'Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü' güçlü oyuncu kadrosuna rağmen izleyiciden beklediği ilgiyi görememişti. 620 salonda gösterime giren film, 258 bin 655 izleyiciyle açılmış, toplamda 648 bin 159 kişi tarafından izlenerek elde ettiği 7 milyon 827 bin TL hasılatla zarar etmişti.

BİR HAFTADA 11 BİN 599 BİLET

Yaz aylarında gösterimde az sayıda Türk filmi olması nedeniyle 'Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü' 13 Temmuz'da ikinci kez gösterime çıkarıldı. 86 salonda izleyiciyle buluşturulan yine ilgi görmedi. Seans başına ortalama 3 kişinin izlediği film için bir haftada 11 bin 599 bilet kesilirken hasılatı 83 bin 630 TL oldu.

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