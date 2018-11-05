SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Terör operasyonları
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

İkisi sözde üst düzey 45 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda terör örgütüne ait birçok mevzi ve sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçirildi

05.11.2018 - 11:42 | Güncelleme: İHA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 143 operasyon yapılarak, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 740 terör (PKK/KCK 189, SOL 16, DEAŞ 30, FETÖ/PDY 505) ve 139 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 577 kişi gözaltına alındı.

"TURUNCU" VE "GRİ" KATEGORİDEN

İHA'da yer alan habere göre son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı "turuncu" kategoride aranan 'Fırat Çeli' kod adlı Selim Demiroğlu, "gri" kategoride aranan 'Baran' kod adlı İlyas Karakoç adlı teröristin de bulunduğu 2’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan operasyonlar sonucunda Muş, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Osmaniye, Van, Trabzon, Batman, Hakkâri illerinde 38 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 22’si ağır ve uzun namlulu (11 M-16/M-4, 1 roketatar, 10 Kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 29 silah, 42 adet el bombası, 895 kilogram patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 746 adet muhtelif mühimmat da ele geçirildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X