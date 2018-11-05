İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 143 operasyon yapılarak, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 740 terör (PKK/KCK 189, SOL 16, DEAŞ 30, FETÖ/PDY 505) ve 139 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 577 kişi gözaltına alındı.

"TURUNCU" VE "GRİ" KATEGORİDEN

İHA'da yer alan habere göre son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı "turuncu" kategoride aranan 'Fırat Çeli' kod adlı Selim Demiroğlu, "gri" kategoride aranan 'Baran' kod adlı İlyas Karakoç adlı teröristin de bulunduğu 2’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda Muş, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Osmaniye, Van, Trabzon, Batman, Hakkâri illerinde 38 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 22’si ağır ve uzun namlulu (11 M-16/M-4, 1 roketatar, 10 Kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 29 silah, 42 adet el bombası, 895 kilogram patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş, 746 adet muhtelif mühimmat da ele geçirildi.

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