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HaberlerGündemSon dakika haberi... İkitelli'de sanayi sitesinde büyük yangın

İkitelli'de sanayi sitesinde büyük yangın kontrol altına alındı

HABERTURK.COM

İkitelli Organize Sanayi bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde plastik üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, bölgeyi yoğun siyah bir duman kapladı. Son bilgilere göre yangının kontrol altına alındığı bildirildi

İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

İkitelli Organize Sanayi bölgesi Çevre Sanayi sitesinde bulunan plastik fabrikasında saat 12:30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.

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