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İKSV Galaları'nda 'Sevmek Zamanı'

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları, yılın son gösterimini sinemamızın benzersiz bir klasiği ile yapıyor. Metin Erksan'ın başyapıtı Sevmek Zamanı, yepyeni sunumuyla 22 Aralık Perşembe 21.30’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

İKSV Galaları'nda 'Sevmek Zamanı'


Sinemamızın zamansız klasiği, Metin Erksan'ın başyapıtı Sevmek Zamanı, usta yönetmenin ölümünün onuncu yılında, İKSV Galaları kapsamında 4K restore kopyasından yeniden beyazperdede gösterilecek. MUBI’nin katkılarıyla Atlas Post Prodüksiyon tarafından 35 mm kopyasından restore edilen 1965 yapımı Sevmek Zamanı hiçbir zaman dağıtım fırsatı bulamamış, döneminde geniş kitlelerle buluşamamıştı.

Metin Erksan’ın öğrencisi, senarist Zeynep Özlem Havuzlu’nun değerli yardımları ve Ahmet Hızarcı’nın danışmanlığıyla yürütülen restorasyon projesi, Erksan’ın vasiyetine ve filmin çekildiği 1965 yılının geleneksel dokusuna sadık kalınarak tamamlandı. Restorasyon süreci beş ay süren filmin orijinal negatifinde olmayan giriş jeneriği usta yönetmenin öngördüğü şekilde özel olarak hazırlanarak filme eklendi.

Senaryosunu Metin Erksan ile Kemal Demirel'in yazdığı Sevmek Zamanı'nın başrollerini Müşfik Kenter, Sema Özcan ve Süleyman Saim Tekcan paylaşıyor. Müziklerini Metin Bükey'in bestelediği filmin görüntü yönetmeni Mengü Yeğin. Film, bir kadının resmine âşık olan bir adamın hikâyesini anlatıyor. Kadın adamın bu aşkına karşılık vermek ister, ancak adam kadının kendisine değil suretine âşıktır. Agâh Özgüç'ün "görsel açıdan bir görüntü hazinesi", "Erksan estetiğinin en kişisel filmi" sözleriyle nitelediği, Yeşilçam geleneğinden ayrı, batı sinemasına yakın duran Sevmek Zamanı, felsefeye alan açan içeriğiyle sinemamızın kült yapıtlarından biri haline gelmiştir.

Restore kopyasının dünya prömiyeri 20 Ekim 2022'de Fransa'daki Lumière Film Festivali’nde yapılan Sevmek Zamanı, MUBI aracılığıyla 190’dan fazla ülkede yayında. 22 Aralık'ta yapılacak İKSV Galası gösterimi, bu eşsiz filmi sinemada görebilmek için benzersiz bir fırsat.
Sevmek Zamanı biletleri, 5 Aralık Pazartesi günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 6 Aralık Salı günü 10.30’da genel satışa açılacak.

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