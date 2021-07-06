İl milli eğitim müdürlüklerinde eğitim müfettişi istihdam edilebilecek 0:00 / 0:00

AA

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, il milli eğitim müdürlüklerinde, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 24'üncü maddesi uyarınca eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek.

Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarına denk olacak.

AA'nın haberine göre; kararnamedeki bir başka düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesinde bütünlüğü sağlama görevi verildi.