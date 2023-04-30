İlayda Akdoğan: 5 yıldır beraberiz

"SIRRIMIZ SAĞLIKLI İLETİŞİM"

Roham Kabir ile birlikteliği hakkında da samimi açıklamalarda bulunan İlayda Akdoğan, "Yaklaşık 5 yıldır beraberiz. Her şey yolunda gidiyor. Bunun sırrı da sağlıklı ve güzel bir iletişim kuruyor olabilmemiz" diye konuştu.