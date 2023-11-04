İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den ilk paylaşım
Yeni bir aşka yelken açan İlayda Alişan ile sevgilisi Oğulcan Engin, birlikteliklerini sosyal medyaya taşıdı. Çift, objektif karşısına geçti
Mart ayında Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin, gönlünü yine bir oyuncu olan İlayda Alişan'a kaptırmıştı.
Çiçeği burnunda aşıklar, ilk kez haziran ayında birlikte Nişantaşı'nda görülmüştü.
İLK PAYLAŞIM
İlişkilerini sürdüren ikili, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Alişan, sevgilisine sarılırken çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
İlayda Alişan, siyah-beyaz filtreli bu fotoğrafı kalp emojileriyle yayınlayarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Ayrıca Oğulcan Engin de aynı kareye sosyal medya hesabında yer verdi.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram