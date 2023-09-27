İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, Nişantaşı'nda
Nişantaşı'nda motosikletle seyir halindeyken objektiflere yansıyan İlayda Alişan-Oğulcan Engin çifti, görüntülendiklerini fark edince bir sokağa giriş yaptı. Ancak çıkmaz sokak olduğunu gören ikili, neye uğradıklarını şaşırdı
Mart ayında Miray Daner'den ayrılan Oğulcan Engin, gönlünü yine bir oyuncu olan İlayda Alişan'a kaptırmıştı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar, Ulus'taydı.
İkili, motosikletle seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Engin ile Alişan, gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini fark edince bir sokağa giriş yaptı.
Çift, çıkmaz sokak olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İkili, daha sonra bulundukları yerden hızla uzaklaştı.
"SADECE ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ
Haziran ayında Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Oğulcan Engin, "Özel hayatla ilgili konuşmuyorum" derken, Alişan ise, "Sadece arkadaşız" açıklamasını yapmıştı.
KONSERDE BELGELENEN AŞK
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın aşkı Çeşme'de sahne alan Kenan Doğulu konserinde belgelenmişti.
Çift, konseri izleyenlerin cep telefonu kamerasına yansımıştı. Doğulu'yu en önden dinleyen ikili, sarmaş dolaş görüntülenmişti.