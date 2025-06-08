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        Haberler Magazin İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, tatilde aşka geldi - Magazin haberleri

        İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, tatilde aşka geldi

        İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Deniz kenarında görüntülenen âşıklar, romantik anlar yaşayarak sarılıp öpüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 09:38 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:38
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        Tatilde romantik anlar
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; İlayda Alişan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Oğulcan Engin ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

        Gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran çift, katıldıkları bir etkinliğin ardından deniz kenarına indi.

        Keyifli halleriyle dikkat çeken İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, romantik anlar yaşadı.

        İkili, birbirlerine sarılarak öpüştü. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #ilayda alişan
        #oğulcan engin
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