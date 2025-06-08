İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, tatilde aşka geldi

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; İlayda Alişan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Oğulcan Engin ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

Gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran çift, katıldıkları bir etkinliğin ardından deniz kenarına indi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, romantik anlar yaşadı.

İkili, birbirlerine sarılarak öpüştü. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in o anları objektiflere böyle yansıdı.