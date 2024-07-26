"BİR ANDA GAZA GELİP KESTİRDİM"

Öte yandan kısa bir süre önce imaj değişikliğine giden İlayda Alişan, uzun olan saçlarını kısaltmıştı. Oyuncu; "Saçlarımı kısaltmayı ben istedim. Uzun zamandır istiyordum ama fırsatım olmamıştı. Bir anda gaza gelip kestirdim. Oğulcan da beğendi, hoşuna gitti" ifadelerini kullandı. İlayda Alişan, sevgilisi hakkında konuşurken utangaç tavırlar sergiledi.