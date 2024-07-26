İlayda Alişan: Oğulcan da beğendi
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz kısa bir süre önce kısalttığı saçları hakkında konuştu; "Bir anda gaza gelip kestirdim. Oğulcan da beğendi"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin ile gittiği Çeşme tatili hakkında konuştu.
"TATİLİMİZ GÜZEL GEÇİYOR"
Oyuncu; "Tatilimiz güzel geçiyor. Ben işlerimden dolayı bazen gidip geliyorum. Biraz da acele hazırlandık. Buraya geleceğim son anda belli oldu. Umarım beğenmişsinizdir" dedi.
"BİR ANDA GAZA GELİP KESTİRDİM"
Öte yandan kısa bir süre önce imaj değişikliğine giden İlayda Alişan, uzun olan saçlarını kısaltmıştı. Oyuncu; "Saçlarımı kısaltmayı ben istedim. Uzun zamandır istiyordum ama fırsatım olmamıştı. Bir anda gaza gelip kestirdim. Oğulcan da beğendi, hoşuna gitti" ifadelerini kullandı. İlayda Alişan, sevgilisi hakkında konuşurken utangaç tavırlar sergiledi.