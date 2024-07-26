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        Haberler Magazin İlayda Alişan, imaj değişikliği hakkında konuştu: Oğulcan da beğendi - Magazin haberleri

        İlayda Alişan: Oğulcan da beğendi

        Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, geçtiğimiz kısa bir süre önce kısalttığı saçları hakkında konuştu; "Bir anda gaza gelip kestirdim. Oğulcan da beğendi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 08:34 Güncelleme: 26.07.2024 - 08:34
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin ile gittiği Çeşme tatili hakkında konuştu.

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        "TATİLİMİZ GÜZEL GEÇİYOR"

        Oyuncu; "Tatilimiz güzel geçiyor. Ben işlerimden dolayı bazen gidip geliyorum. Biraz da acele hazırlandık. Buraya geleceğim son anda belli oldu. Umarım beğenmişsinizdir" dedi.

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        "BİR ANDA GAZA GELİP KESTİRDİM"

        Öte yandan kısa bir süre önce imaj değişikliğine giden İlayda Alişan, uzun olan saçlarını kısaltmıştı. Oyuncu; "Saçlarımı kısaltmayı ben istedim. Uzun zamandır istiyordum ama fırsatım olmamıştı. Bir anda gaza gelip kestirdim. Oğulcan da beğendi, hoşuna gitti" ifadelerini kullandı. İlayda Alişan, sevgilisi hakkında konuşurken utangaç tavırlar sergiledi.

        #ilayda alişan
        #oğulcan engin
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