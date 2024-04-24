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        Haberler Magazin İlayda Alişan: Oğulcan, yer yer romantik - Magazin haberleri

        İlayda Alişan: Oğulcan yer yer romantik

        Oğulcan Engin ile İlayda Alişan, Bebek'te görüntülendi. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlayda Alişan, sevgilisi hakkında; "Oğulcan, yer yer romantik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:03
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Oğulcan Engin, gazetecilerin; "İlayda Hanım, çok çalışıyor. Görüşememekten şikâyetçi oluyor musunuz?" sorusuna; "Hiç şikâyetçi değilim. İlayda, dengesini ayarlıyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İki defa set ziyaretine gittim. Çok iyi ağırladılar" yanıtını verdi.

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        Oğulcan Engin; "Oyuncu sevgili olmasının avantajı ya da dezavantajı neler?" sorusu üzerine ise; "Öyle bakmıyorum, benim için problem yok. Oyuncu ve avukat gibi bakmıyorum. Duygusal anlamda güzel bakıyorum" dedi.

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        Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile Milano'ya giden oyuncu; "Sık sık yurt dışına gidiyoruz ama çok uzun kalamıyoruz set olduğu için. Seyahatlerimiz güzel geçiyor" dedi.

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        Öte yandan İlayda Alişan, sevgilisinin yer yer romantik olduğunu söyledi.

        #oğulcan engin
        #ilayda alişan
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