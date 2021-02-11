İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biraz akıl ve izan sahibi olan birisi bu lafın söylenmeyeceğini bilir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katıldığı bir televizyon programına sözlerinin kırpılarak yorumlandığına işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 11, 2021

Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun. İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül.