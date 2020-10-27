İletişim Başkanlığı’ndan Osman Hamdi Bey sergisi 0:00 / 0:00

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Çağdaş Türk resim sanatının ve müzeciliğinin öncüsü Osman Hamdi Bey’in 50’ye yakın özel eseri ve bilinmeyen yönleri üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile “360 Kültür Sanat Gösterimi” altında sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, yeteneği ile bugün dahi tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Osman Hamdi Bey’in paha biçilemez eserleri, hayatı ve yaşadığı dönem, özel olarak tasarlanan gösterim tekniklerinin kullanılacağı dijital bir ortamda görülebilecek.

Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi, 9 Kasım 2020 tarihine kadar 11:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Misafirler, dijital sergide Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ağırlanacak.

Türkiye’de müzeciliğin kurucusu sayılan, Tanzimat döneminde bilim, sanat, arkeoloji ve müzecilik anlamında büyük atılımlar gerçekleştiren Osman Osman Hamdi Bey, mütevazı kişiliği ve sanata adanmış ruhuyla kendisinden geriye paha biçilemez eserler bıraktı.

Osman Hamdi Bey, özellikle “Kaplumbağa Terbiyecisi” (1906) ve “Silah Taciri” eserleriyle tüm dünyada adından söz ettirdi.