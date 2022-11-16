Sözcüklere getirilen –ki eki aracılığıyla cümle içindeki bir sözcüğün yerini tutabilen ve aitlik anlamını veren ilgi zamiri ile alakalı cümleler hangileridir? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin de yararlanması adına ilgi zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

İlgi Zamiri Nedir?

İlgi zamiri; Türkçede aitlik eki olan -ki eki ile oluşturulan ve bu ek vasıtasıyla cümle içinde kullanılan bir sözcüğün yerini tutan zamirler olarak ifade edilmektedir. Cümle içinde kullanılan ilgi zamiri, belirtili isim tamlamalarında tamlanan yerine kullanılır.

Örnek:

Senin elbisen benimkinden çok daha güzel. (benim elbisem)

çok daha güzel. (benim elbisem) Bu ev ne kadar güzel olmuş bir de bizimkine bak (bizim ev)

bak (bizim ev) Senin notların ne kadar yüksek, bir de benimkine (benim notlarım)

İlgi Zamiri İle İlgili Cümleler

Türkçede –ki eki, üç farklı görevde kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, iki cümleyi birbirine bağlayan bağlaç olan-ki eki, ikincisi bir isimden sıfat türeten –ki eki üçüncüsü ise ilgi zamiri olan –ki ekidir.

Şimdi gelin aşağıda tanımlamaların ardından verdiğimiz ilgi zamiri ile ilgili cümleler sayesinde bu üç farklı kullanım arasındaki farkları birlikte öğrenelim:

HALK HİKAYELERİ ÖRNEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Not: İlgi zamiri eki olan -ki, bağlaç olan -ki eki ile asla karıştırılmamalıdır. Bağlaç olan -ki eki birkaç örnek dışında ayrı yazılırlar ve kaldırıldığında cümlenin anlamı pek değişmez. İlgi zamiri eki -ki kaldırıldığında ise cümle ya anlamsız hale gelir ya da bambaşka bir anlam kazanır.

Örnek: