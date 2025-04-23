2014 yılında Yunanistan'da, Noor One gemisinde 2.1 ton eroin yakalanmasının ardından başlayan uyuşturucu baronlarının 'hesaplaşma' cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabir Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 7 Nisan 2019'da, Kadıköy’de öldürülen İlhan Ünğan cinayetinden sonra polis, tarafından aranan Tolga Hakan Ceyhan kayıplara karıştı.

İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na başvurarak İran'da yakalanan Ceyhan'ın iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bakanlığın talebi üzerine Tolga Hakan Ceyhan'ın cinayet, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik gibi suçlarla yargılandığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de 14 Mayıs 2024'de iade talebi ve belgelerle Ceyhan'ın iadesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

HAKKARİ’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İlhan Ünğan, 6 yıl önce Kadıköy'de öldürülmüştü.

Bir yıl önce yaşanan bu çalışmaların ardından yeni bir gelişme yaşandı. İran’da bir yıl önce yakalanan Ceyhan, önceki gün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde adliyeye götürüldü. SEGBİS yöntemiyle İstanbul’daki mahkeme tarafından ifadesi alınan Ceyhan iddiaları kabul etmedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ceyhan ifadesinde, "İddianameyi ve üzerime atılı suçlamaları anladım, kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum, safahat boyunca yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ederim, herhangi bir azmettirme, plan söz konusu değildir, aniden gelişen bir olaydır, benim hiçbir iştirakim söz konusu değildir, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Savunmasının ardından Ceyhan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tutuklanan Ceyhan cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün, Büyükçekmece’de 2014’te öldürülmesine karşılık, başlayan seri cinayetler İlhan Ünğan’a kadar uzanmıştı. Olayla ilgili Naci Şerifi Zindaşti hakkında yakalama ve 'Kırmızı bülten' araması bulunuyor.