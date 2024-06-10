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        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı

        Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden göçüğü nedeniyle 9 işçi toprak altında kalmıştı, uzun süren çalışmaların ardından son 5 işçi de çıkarıldı. İşçilerin cenazeleri memleketlerine uğurlanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 01:55 Güncelleme: 10.06.2024 - 01:55
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        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kalan tüm işçilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda kimlik tespitleri tamamlanan işçiler törenle memleketlerine gönderilecek.

        9 İŞÇİ TOPRAĞIN ALTINDA KALMIŞTI

        İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kaldı.

        İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

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        Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonunda toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara’nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

        DNA ÖRNEKLERİ KARŞILAŞTIRILDI

        Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.

        İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, toprak altında kalan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara’nın öğlen namazında düzenlenecek cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da katılacağını söyledi.

        İŞÇİLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANACAK

        Başkan Elçi, Erzincan Terzibaba Camii’nde kılınacak toplu cenaze namazının ardından işçilerin cenazelerinin memleketlerine uğurlanacağını bildirdi.

        Evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile evli ve 2 çocuk babası Şaban Yılmaz’ın cenazeleri bugün İliç ilçesinde ikindi namazına müteakip Yusuf Ziya Demir Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.

        Evli 3 çocuk babası Mehmet Kazar’ın cenazsei Osmaniye’ye, evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas merkez, bekar olan Hüseyin Kara'nın ise Sivas’ın Gürün ilçesine gönderilecek.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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