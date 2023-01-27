İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

Annabelle: Kötülüğün Doğuşu 2017 - (Annabelle: Creation)

İlk olarak 2013 yılında izleyiciyle buluşan Annabelle'nin Kötülüğün Doğuşu versiyonunda Annabelle oyuncağının yapıldığı dönem anlatılıyor. Henüz masum bir oyuncak olan Anabelle, Samuel Mullins ve Esther Mullins küçük kızları Bee ile mutlu bir hayat sürdürmektedir. Bu mutlu hayat ise Bee kaza sonucu hayatını kaybedince son bulur. Olaydan 12 yıl sonra olacaklar ise sizi gerecek!