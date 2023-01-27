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İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

Film konusunda korku türünü tercih eden büyük bir kesim var. Sizde o kesimin içerisinde yer alıyorsanız, gelmiş geçmiş en iyi korku filmleri listemize göz atmanızı öneririz. İşte aradan yıllar geçmesine rağmen hala izlenen ve adından söz ettiren en başarılı korku filmleri...

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  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Annabelle: Kötülüğün Doğuşu 2017 - (Annabelle: Creation)

    İlk olarak 2013 yılında izleyiciyle buluşan Annabelle'nin Kötülüğün Doğuşu versiyonunda Annabelle oyuncağının yapıldığı dönem anlatılıyor. Henüz masum bir oyuncak olan Anabelle, Samuel Mullins ve Esther Mullins küçük kızları Bee ile mutlu bir hayat sürdürmektedir. Bu mutlu hayat ise Bee kaza sonucu hayatını kaybedince son bulur. Olaydan 12 yıl sonra olacaklar ise sizi gerecek!
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Korku Seansı 2 2016 - (The Conjuring 2)

    Gerçek bir hikayeden uyarlanan Korku Seansı serisinin 2016 versiyonunda Katolik Kilisesi’yle çalışan medyum çift, Lorraine (Vera Farmiga) ve Ed Warren’in (Patrick Wilson) başka ailelerin sorunları yerine bu sefer kendi sorunlarıyla mücadele ediyor. Lorraine'i tehdit eden varlığın yanında Hodgson ailesine musallat olan kötü ruhun rahatsızlığı da izleyiciyi fazlasıyla geriyor.
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Korku Seansı 2013 - (The Conjuring)

    Gerçek bir hikayeden uyarlanan Korku Seansı serisinin 2013 versiyonunda 1971 yılında bir çiftlik evine yerleşen Perron ailesinin yaşadıkları anlatılıyor. Eve yerleştikleri ilk günden beri sorun yaşayan ailenin durumu git gide çekilmez bir hale geliyor. Roger Perron ve eşi Carolyn maddi sorunlar nedeniyle 5 kızlarıyla birlikte yerleştikleri evden taşınamayınca Katolik Kilisesi’yle işbirliği yaparak parapsikolojik vakalarla uğraşan Warren çiftine başvuruyorlar.
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

     Sessiz Bir Yer 2 2021 - (A Quiet Place: Part II)

    Filmin ilk serisinde Abbot ailesinin yaratıklarla mücadelesi izlenmişti. İkinci partta ise eşini kaybeden Evelyn'in çocuklarını korumak için savaş vermesi konu alınıyor. Çocuklarını korumak için her şeyi yapan Evelyn, her gün radyodan yayınlanan ‘Beyond The Sea’ adlı şarkının şifreli bir mesaj olduğunu düşünüyor ve mesajın kaynağına ulaşmak için harekete geçmek istiyor.
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Dehşetin Yüzü - (The Nun)

    Film rahibe görünümünde olan korkutucu varlık Valak'ı konu alıyor. Manastırda, kötü ruh Valak'ın devreye girmesiyle her şey bir korkutucu bir hale bürünüyor.
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    O Bölüm 2 2019 - (It: Chapter Two)

    1980'li yılların sonunda geçen filmin ilk serisinde, bir grup çocuk korkunç canavar, palyaço görünümlü Pennywise ile mücadele ediyor. 2019 yapımı versiyonunda ise bu gençler 27 yaşında gençler haline gelmiştir. Pennywise'yı unutmuş olsalar da içlerindeki korku geçmemektedir. İçten içe korku yaşayan grup üyeleri, bu tedirginlikten kurtulmak zorundadır. 
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Resident Evil: Son Bölüm 2016 - (Resident Evil: The Final Chapter)

    2002 yılında video oyunu olarak piyasaya çıkan “Resident Evil” serisinin altıncı filminde Alice, filmde dünyayı Umbrella şirketinden kurtarmak için her şeyin başladığı yer olan Raccoon City’ye doğru yola çıkıyor ve orada karşısında virüsü dünyanın başına bela eden doktorun eski ortağı Dr. Isaacs’i buluyor.
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    MEG: Derinlerdeki Dehşet (2018) - (The Meg)

    Megalodon yani kısaca Meg filminde Jason Statham'ın canlandırdığı karakterinde içerisinde bulunduğu bir grup bilim insanının okyanusun derinliklerinde keşfedilmemiş dev köpekbalığını bulmasını konu alıyor. Bu köpekbalığı “Termoklin” diye adlandırılan yüzeyde açılan bir geçit sayesinde, yaşadığı bölgeden çıkıp beslenmeye başlıyor.
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Gizli Gerçek (2000) - (What Lies Beneath)

    Perili ev hikayesini olan film, üniversitede çalışan araştırmacı bilim insanı Norman Spencer’in (Harrison Ford) eşi Claire (Michelle Pfeiffer)'ın evlerinin hayaletli olmasını konu alıyor. 
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Dünya Savaşı Z (2013) - (World War Z)

    Brad Pitt'in başrolünde olduğu bu filmde zombi salgını konu alınmıştır. Salgın filmi olarak görülen bu yapımda kahraman Gerry Lane, hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmalarında canla başla çabalamaktadır. Filmin ikincisinin gelmesi bekleniyordu fakat konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Hayalet Gemi (2002) - (Ghost Ship)

    Yaklaşık 20 milyon dolara mal olan bu filmde, bir pilotun Alaska açıklarındaki Bering Denizi'nde gördüğü terk edilmiş gemiyi haber vermesinden sonra yaşananları konu alıyor. 
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Halka - ( The Ring)

    Seyreden herkese ölüm getiren bir video kasetini konu alan Halka filmi aslında Japon yapımıydı, döneminin en iyi korku gerilim projelerinden biriydi.  Ringu olarak çıkan bu filmi Amerikalılar altyazılı izlemek istemediği için Hollywood devreye girdi ve filmi Halka olarak uyarladı. Özgün projeye sadık kalan Hollywood yönetmenleri bu projeyle de büyük başarılar elde etti.
  • İliklerinize kadar ürkeceğiniz, uyku kaçıran en iyi korku filmleri

    Testere 5 ( 2008) - (Saw V)

    Testere 5 filmi Detektif Mark Hoffman’ın peşine düşen FBI ajanı Peter Strahm’in hikâyesine odaklanıyor. Cinayetten hüküm giymiş bir karakterin içine düştüğü ölümcül durumla açılan film, alışıldık Testere manzaralarıyla devam ediyor. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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