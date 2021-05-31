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HaberlerFiskosİlker Aksum'un kaza anı ortaya çıktı! Motosiklete çarpmamak için... - Magazin haberleri
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İlker Aksum'un kaza anı ortaya çıktı

Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp, takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum'un otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor

İlker Aksum'un kaza anı ortaya çıktı! Motosiklete çarpmamak için... - Magazin haberleri
Kaza anı ortaya çıktı
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DHA

Oyuncu İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı.

İlker Aksum, kaza yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Ünlü oyuncunun, önüne çıkan plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

İlker Aksum'un kaza yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Aksum'un kullandığı otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği ve otomobil tekerleğinin yerinden çıkarak savrulduğu görülüyor. Ayrıca takla atan aracın seyir halindeki bir minibüse çarptığı ve çevredekilerin panik anları da kameraya yansıdı.

"OLACAĞI VARMIŞ"

Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Farkındaysanız kolumda küçük bir çizik var. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde bir şey yok. Bunu da atlatırız inşallah. İlginiz, sevginiz ve yazdığınız o güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola devam merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum" diye konuşmuştu.

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