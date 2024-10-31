İlkokulda İngilizce şarkı ile dans gösterisine soruşturma

İzmir'in Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2. sınıf öğrencileri iddiaya göre müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sundu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.