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        İlkokulda İngilizce şarkı ile dans gösterisine soruşturma

        İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sunduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:23
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        İlkokulda şarkılı dans gösterisine soruşturma
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        İzmir'in Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2. sınıf öğrencileri iddiaya göre müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sundu.

        Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        Bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

        Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        ŞARKIDA GEÇEN SÖZLER

        Çocukların dans ettiği videoda Azerbaycanlı rapçi Alizade'nin "Anormal" isimli şarkısının çaldığı, şarkının sözlerinde de "Rich bitch iyi benim keyfim, Big dick! O benim prensim, Bitch pembe benim rengim, Estetik surgery yaptım abi, Erkeklerle gezdim abi, Bu mevsim benim mevsim abi, Bi’ kadeh bana ne yaptı abi?" gibi sözler yer alıyor.

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        #İzmir
        #29 Ekim
        #şarkı
        #dans
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