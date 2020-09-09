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İmam hatip sözlerine tepki yağan Erol Mütercimler'den özür

Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler, imam hatiplileri kast ederek, "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...” ifadelerini kullandı. Mütercimler’in bu sözleri büyük tepkiye neden oldu. RTÜK inceleme başlatırken, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Mütercimler daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erol Mütercimler

Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için kullandığı ifadeler tepki çekti.

Mütercimler daha sonra yaptığı açıklamada özür dilerken, "O cümleden bana hakaret ediliyor sonucu çıkar. O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencilerinden özür diliyorum" dedi.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEN SORUŞTURMA

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri üzerine Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haliç Üniversitesinden yapılan açıklamada, bir televizyon programına katılan Dr. Öğretim Üyesi Erol Mütercimler'in imam hatip liseleriyle ilgili konuşmasının üniversitenin görüş ve fikirlerini yansıtmadığı belirtildi.

Üniversite nezdinde imam hatip liselerinin, birçok başarılı devlet adamı, siyasetçi, din adamı, iş insanı, akademisyen ve kamu görevlisi yetiştiren güzide ve saygın bir eğitim kurumu olduğu vurgulanan açıklamada, "Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın da Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile konuyla ilgili görüştüğü öğrenildi.

ADALET BAKANI'NDAN TEPKİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Gül, "Okul sıralarında inancına, toprağına, milletine bağlı erdemli dostlar biriktirdik. Dün olduğu gibi bugün de imam hatiplerimiz ve tüm okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımız yetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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