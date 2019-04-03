İmamoğlu: Mazbatamızı talep ediyoruz

"Türkiye'nin bir yerel seçim yaşadığını seçim sürecinde sık sık söyledik. İstanbul'u yönetmeye talibiz dedik. Ama başka kavramlar sürecin içinde alınmaya çalışıldı. Israrla başka bir boyuta evrilmek istendi. Biz adalet istiyoruz. Biz 16 milyon insanın vicdanının ve bu büyük seçimin karşılığında seçilmiş olan, YSK'nın açıkladığı oylarla beraber seçilmiş olan, Mazbatamızı istiyoruz. YSK'yı göreve davet ediyoruz. Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahiptir diyenler, bu açıklamayı hükümet adına yapan sayın Recep Tayyip Erdoğan adına açıklama yapan bakanlar sadece 24 Haziran seçimlerinden son verdikleri beyanatları sıralayabilirim. Sonra ne oldu ki bir anda bu seçim Türkiye tarihinin en şaibeli seçimidir demektedirler.

Parti teşkilatı başarısız olabilir, partinin üst düzey yöneticileri birbirlerini suçlayabilirler. Bu tartışmayı bizim üzerimizden yapmaya çalışıyor olabilirler. Hatta İstanbul halkını bu sürece kötü sözlerle dahil etmeye çalışıyor olabilirler. Kendi iç hesaplaşmalarına 16 milyon İstanbulluyu kurban etmesinler. Dünya bu şehrin seçimini takip ediyor. 3-5 kişi sanki elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak, Türkiye'nin itibarını zedelemesinler. Yazıktır günahtır 16 milyon insana saygısızlıktır. Bir çok kurum takip altında... İSPARK'ta neler olduğunu da biliyoruz. Personelin nasıl baskı altında tutulduğunu da biliyoruz. Kendilerini baskı altında hissetmesinler. Biz seçilmişler. Gideriz. Onlar oranın daimi unsurları. Siyasi şovlara gerek yok. Gösterildiği için ben de gösteriyorum. Bizim de tutanaklara yanlış işlenmiş oylarımız var. Usuller uygulamalar vardır. Bu işin uzmanları vardır. Bugüne özel baskı altında kararlar alınırsa bu toplumun vicdanında asla kabul görmez. Baskı altında karar alınmamasını özenle istiyoruz ve takip ediyoruz. Büyükçekmece ilçesinde 68 oy rakibiz adına geçersiz oylardan çıkmış, bizim adımıza 25 oy çıkmış. Bu kavram tersi de çıkabilir. Güvensiz ortamlar yaratılıp, arkadaşlarımız parti temsilcilerimiz ilçe ilçe nöbet tutuyor. İnsanlarn kafalarında şaibe yaratarak bu sürecin daha fazla sıkıntı yaratılmaması için ben çağrı yapıyorum. Bir an önce yetkimizi bize verin. Süreç hassas, İstanbullu zaman kaybetmesin. Devlet adamlığı hassasiyeti çok önemlidir. Dünyanın sonu değil. 16 milyon insan mutlu, söz verdiğim gibi Anıtkabir'i ziyaret ettim. Dışarıda insanların mutluğuğu, olgun bir şekilde kabullenişi beni mutlu etmiştir."