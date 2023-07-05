İmamoğlu'ndan değişim önerilerine teşekkür

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İktidar için değişim" isimli bir internet sitesi hazırlattığı öğrenildi. Sitede yer alan açıklamada da, "Hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir" ifadeleri yer almıştı. Öte yandan İmamoğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 4, 2023

"DEĞİŞİM ÇAĞRIMIZA KATILAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRLER"

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 5, 2023

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir