İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan mesajı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs 1972'de dönemin sıkıyönetim askeri mahkemesi kararıyla idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için paylaştığı mesajında "Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs 1972'de dönemin sıkıyönetim askeri mahkemesi kararıyla idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma mesajı yayınladı.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972"