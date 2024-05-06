İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan mesajı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs 1972'de dönemin sıkıyönetim askeri mahkemesi kararıyla idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için paylaştığı mesajında "Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Habertürk Giriş: 06.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:54 facebook

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