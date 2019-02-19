Çay ocağının başına geçti

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Esenler'de sabah saatlerinde kanaat önderleri bir araya gelerek bir tekstil atölyesi çalışanlarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Taş Ocağı Caddesi oldu. Burada esnafı ziyaret eden İmamoğlu, ayaküstü yaptığı sohbetlerde vatandaşların sorunlarını dinledi. İmamoğlu, sağlık sorunları bulunan 83 yaşındaki Havva Yücesoy ile ilgilendi.
Ayakta durmakta ve yürümekte zorluk çeken Yücesoy ile bir süre sohbet eden İmamoğlu, yaşlı kadını bir iskembeye oturtarak yanındaki sağlık ekiplerinden yardım istedi. Tek yaşadığı öğrenilen kadını evine kadar araçla bıraktıran İmamoğlu, Siirtliler Derneği'ne de kısa bir ziyarette bulundu. Burada çay ocağının başına geçen Ekrem İmamoğlu, doldurduğu çayları basın mensuplarına ikram etti.
“1 NİSAN'DAN SONRA DA SİZİ UNUTMAYACAĞIZ"
Birlik Mahallesi'ne de geçen Ekrem İmamoğlu, burada İstanbul Gönüllüleri Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Beraberindekilerle birlikte kurdele kesen İmamoğlu, burada bulunan gönüllülere hitap etti. İmamoğlu, “1 Nisan'dan sonra da sizi unutmayacağız. İstanbul gönüllüleri yoluna devam edecek. Bizim her aktivitelerimizde işiniz ne olursa olsun, bulunduğunuz zaman sizler yine çok değerli bir parçası olacaksınız. Gönüllü olarak bize katkı sunan vatandaşlar, belediyeyi kazandıktan sonra da her ortamımızda bulunarak, bazen bir gencin dersinin yardımından, bazen bir yaşlı bakımına destek veren gönüllüler, İstanbul'daki birçok hizmetten ücretsiz yararlanacak. Yani aslında İstanbul Gönüllüleri yeni başlamış ama uzun yıllar devam edecek bir çalışma olacak. O yüzden hepinizi yanımıza davet ediyorum" dedi.
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