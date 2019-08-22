İmamoğlu'ndan Kaz Dağları iddialarına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan, medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Kaz Dağları'nda İmamoğlu'na ait olduğu ileri sürülen binalara ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu yapılar Güre köyü içinde ve 1990 yılında imara açılmış bölgededir. Arsa Sayın İmamoğlu’nun basası Hasan İmamoğlu tarafından bir ortağı ile 2008 yılında satın alınmış, sonrasında kat karşılığı bina yaptırılmıştır. Söz konusu 90’ar metrekarelik 5 daire Sayın Hasan İmamoğlu’nun malvarlığı listesinde de yer almaktadır" denildi.