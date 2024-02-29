İmamoğlu'ndan kentsel dönüşüm açıklaması

Eyüpsultan'da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kentsel dönüşüm deyince bir sorun yumağı hissediliyor. Sevgili dostlar eğer sahte işler yaparsanız, insanları aldatırsanız, insanlara kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul'un özellikle göz önünde bulunan Marmara kıyılarını, deniz kıyılarını lüks konutlarla yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi çok kötü bir talihsizliği yaşatırsanız, işte kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları insanları ne yazık ki kentsel dönüşümden soğutur" dedi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Akşemsettin ve Çırçır Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

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703 daire, 12 iş yeri ve 1 kreşin içinde bulunacağı projenin temel atma törenine İmamoğlu’nun yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclisi üyesi Mahir Yüksel, CHP milletvekili Yunus Emre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

“YAPTIKLARI İNSANLARI NE YAZIK Kİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN SOĞUTUR"

‘Bugün gerçek bir kentsel dönüşüm projesini projesine imza atıyoruz’ diyerek sözlerine başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gerçek diye üstüne basa basa vurguluyorum. Çünkü kentsel dönüşümün sahtesini de yapıyorlar. Bu sahtesi meselesi önemli. Her ne kadar birazcık esprili gibi olsa da ne yazık ki kısmen bu sahte meselesini vatandaşlarımıza yaşatıyorlar. Kimin yaptığını aslında siz çok iyi biliyorsunuz. Gerçek kentsel dönüşüm insanları güvende hissettirir, huzurlu ve mutlu eder. Sahte kentsel dönüşüm ise insanları mağdur eder. İstanbul'un deprem gibi çok önemli bir sorunu var. Bunu hepimiz biliyoruz. Şunu da söylemem gerekir. Tabii bu sorunun çözümlerinden birisi olması gereken kentsel dönüşümün bu şehirde bu arkadaşlar yüzünden kendisi de bir soruna dönüştü. Yani kentsel dönüşüm deyince bir sorun yumağı hissediliyor. Sevgili dostlar eğer sahte işler yaparsanız, insanları aldatırsanız, insanlara kentsel dönüşüm diye sadece İstanbul'un özellikle göz önünde bulunan Marmara kıyılarını, deniz kıyılarını lüks konutlarla yığın haline getirirseniz, Fikirtepe gibi çok kötü bir talihsizliği yaşatırsanız işte kentsel dönüşüm adı altında yaptıkları insanları ne yazık ki kentsel dönüşümden soğutur" diye konuştu.

“TUZLA'YA BAKSA GERÇEĞİ BÜTÜN AÇIKLIĞIYLA GÖRÜR"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un ‘650 Bin konut yapacağız’ vaadi ile ilgili de konuşan İmamoğlu, “Bunu da gerçekten yüzü kızarmadan ifade edebiliyor. 650 binin rakamsal değeri maaş ödemese, hiçbir yatırım yapmasa, metroya, ona buna para harcamasa bu şehrin 5-6 yıllık bütün parasını harcasa yine 650 bin konutu yapamaz. O bakımdan gerçeklerle yalanları ayırt etmek isteyen sadece inanın vatandaşlarımıza sesleniyorum. Tuzla'ya baksa gerçeği bütün açıklığıyla görür ve Tuzla'da 2019 yılında duyurulan bir TOKİ projesinde temelini de 2021 yılında ancak atabildiler ki hemen yanı başında biz de KİPTAŞ aracılığıyla 2021 yılında bir konut projesi başlattık, temelini attık. Biz projemizi 13 ay içerisinde tamamladık ve vatandaşımıza teslim ettik. TOKİ projesi ise üçüncü yılında ve hala kaba inşaat seviyesinde olan bölümleri var. Tabii bizi şaşırtmıyor, sadece olan onların bir kez daha sözlerinde durmama meselesi" dedi.