Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'ndan TBMM'ye 'kayyum' ziyareti | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'ndan TBMM'ye 'kayyum' ziyareti

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup başkan vekilleriyle daha sonra da Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kayyumlarla ilgili hazırladığı çalışmayı gündeme getirecek.

        Giriş: 19.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'ndan TBMM'ye 'kayyum' ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP ile hükümet arasındaki gerilim sürüyor.

        CHP'nin Esenyurt'ta başlattığı kayyum nöbeti sürerken, Habertürk Muhabiri Mahir Kılıç'ın bildirdiğine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek.

        İmamoğlu, ardından CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirecek.

        İmamoğlu, Özel'e de Türkiye Belediyeler Birliği'nin kayyumlarla ilgili çalışmasını sunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mahir Kılıç
        #Ekrem İmamoğlu
        #Kayyum
        #CHP
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri