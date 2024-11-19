İmamoğlu'ndan TBMM'ye 'kayyum' ziyareti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup başkan vekilleriyle daha sonra da Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kayyumlarla ilgili hazırladığı çalışmayı gündeme getirecek.

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