İmamoğlu'ndan TBMM'ye 'kayyum' ziyareti
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP grup başkan vekilleriyle daha sonra da Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) kayyumlarla ilgili hazırladığı çalışmayı gündeme getirecek.
İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP ile hükümet arasındaki gerilim sürüyor.
CHP'nin Esenyurt'ta başlattığı kayyum nöbeti sürerken, Habertürk Muhabiri Mahir Kılıç'ın bildirdiğine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek.
İmamoğlu, ardından CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirecek.
İmamoğlu, Özel'e de Türkiye Belediyeler Birliği'nin kayyumlarla ilgili çalışmasını sunacak.