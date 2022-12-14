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İmamoğlu'nun çağrısının ardından Saraçhane'de toplandılar

İBB Başkanı İmamoğlu, hakkındaki davada karar beklenirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları Saraçhane'ye davet etti. Çağrının ardından çok sayıda kişi Saraçhane'deki İBB önünde toplandı

İmamoğlu'nun çağrısının ardından Saraçhane'de toplandılar
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki davada karar beklenirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbulluları Saraçhane'ye davet etti.

İmamoğlu paylaşımında, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Çağrının ardından çok sayıda kişi Saraçhane'deki İBB binası önünde toplandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı. Akşener paylaşımında, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" dedi.

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