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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:31 Güncelleme: 20.05.2025 - 22:46
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        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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