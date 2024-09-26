IMEI kayıt ücreti ne kadar? Yurt dışından telefon getirme IMEI kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?
Yurt dışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirmek isteyen kullanıcıların Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekiyor. Yurt dışı telefon kayıt ücretlerinin yeni yılda zamlanması bekleniyor. İşte İMEİ kayıt ücretlerine ilişkin bilgiler
IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Yurt dışından alınan telefonlar için uygulanan harç, mevcut durumda 31 bin 692 TL'dir. 2025 yılı itibarıyla bu ücretin artacağı öngörülmektedir.
IMEI NEDIR?
IMEI (International Mobile Equipment Identity), her cep telefonuna özgü 15 haneli bir koddur ve cihazın kimliğini belirler. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için bu numaranın kayıt altına alınması zorunludur. IMEI kaydı, telefonun yasal olarak kullanılabilmesi için gerekli bir adım olup, kullanıcıların dikkatle takip etmesi gereken bir süreçtir.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve harç ücretlerine zam gelmesi bekleniyor. İşte, yeni IMEI kayıt ücreti ödemelerine ilişkin detaylar