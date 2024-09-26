IMEI kayıt ücreti ne kadar? Yurt dışından telefon getirme IMEI kayıt ücreti ne kadar, kaç TL?

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından alınan telefonlar için uygulanan harç, mevcut durumda 31 bin 692 TL'dir. 2025 yılı itibarıyla bu ücretin artacağı öngörülmektedir.

IMEI NEDIR?

IMEI (International Mobile Equipment Identity), her cep telefonuna özgü 15 haneli bir koddur ve cihazın kimliğini belirler. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için bu numaranın kayıt altına alınması zorunludur. IMEI kaydı, telefonun yasal olarak kullanılabilmesi için gerekli bir adım olup, kullanıcıların dikkatle takip etmesi gereken bir süreçtir.