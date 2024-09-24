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        Haberler Gündem Güncel İnciraltı'nda "kaçak" temizliği | Son dakika haberleri

        İnciraltı'nda görüntü kirliliğine son: Kaçak iskele ve ahşap yapılar yıkıldı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Balçova ilçesi İnciraltı sahilinde, deniz içinde ve kenarındaki kaçak iskele, baraka ve kulübelerin yıkımına başladı. Ticari amaçla kullanılan ve çevre kirliliğinin yanı sıra gıda güvenliği konusunda da şikâyetlere neden olan 15 kaçak yapı, ekiplerin müdahalesiyle sökülüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:13
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        İnciraltı'nda "kaçak" temizliği
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Balçova İnciraltı sahilinde uyarı ve ihtarlara rağmen kaldırılmayan, deniz içinde izinsiz oluşturulan iskele, ticari amaçlı baraka, kulübe ve benzeri yapılar için harekete geçti.

        3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’na muhalefetten işlem yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkım kararı aldı. Bazıları deniz içine, bazıları ise yüzer vasfını yitiren tekneler üzerine konulan yapıların, Büyükşehir ekipleri tarafından kaldırılmasına yönelik çalışmalar başladı.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürü Fuat Dönmez, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, aynı zamanda gıda satışı yapıldığı için hijyen sorununa da sebep olan ahşap baraka, iskele, kulübe gibi izinsiz yapıları kaldırma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

        Dönmez, "Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ile CİMER'e de halkımızdan bu yönde şikâyetler geliyordu. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bu izinsiz yapıların kaldırılması için duyuruları yaptık. Kaldırılması için belirli bir süre verdik. Bu sürenin sonunda da kaldırılmayan izinsiz yapıları kaldırıyoruz. Yarın çalışmalarımız tamamlanacak ve alanı temizleyeceğiz" dedi.

        İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, kepçeler yapıları yıkarak denizden çıkardı. Toplanan atıklar belediye tarafından imha edilecek.

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        #kaçak yapı yıkımı
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