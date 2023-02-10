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İncirlik Üssü'nden 900'ün üzerinde uçuşla depremzedelere yardımlar ulaştırıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 81 il ve birçok ülkeden gelen yardımlar ile arama kurtarma ekipleri, İncirlik Üssü'nden hızla bölgelere sevk ediliyor.

İncirlik Üssü'nden 900'ün üzerinde uçuşla depremzedelere yardımlar ulaştırıldı
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AA

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası yurt genelindeki kampanyalara bağışlanan yardım malzemelerinin bir bölümü Adana'da toplanıyor.

Çadır, battaniye, jeneratör ve ısıtıcılar ile gıda malzemelerinin olduğu paketler, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında oluşturulan "hava yardım koridoru" ile depremzedelere ulaştırılması için askeri uçak ve helikopterlere yükleniyor.

Mehmetçiğin olağanüstü çabalarıyla kısa sürede gerçekleştirilen yüklemelerle yardım malzemeleri, afet bölgelerine gönderilmek üzere havalanıyor.

İlk günden bu yana hava üssünden 900'ü aşkın sorti yapan helikopter ve uçaklar, yardım malzemeleri ile arama kurtarma ekiplerini bölgeye taşıdı.

HAVA VE KARA TRAFİĞİ ÇOK YOĞUN

Üssün Kargo Operasyon Merkezi'nde çalışmaların koordinatörlüğünü yürüten Hakan Erkan, AA muhabirine, uluslararası yardımlar başta olmak üzere sahaya çok miktarda yardım malzemesinin geldiğini söyledi.

Hava trafiğinin çok yoğun olduğuna dikkati çeken Erkan, alanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli başta olmak üzere Fransa, İspanya, ABD, Polonya ve Macaristan'dan gelen askerlerin kendilerine destek verdiğini dile getirdi.

Erkan, birçok ülkenin kargo uçaklarıyla personel ve insani yardım malzemesi gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türk Hava Yollarının kargo uçaklarıyla da aynı şekilde yardımlar geliyor. Bunlar buraya, sahaya boşaltılıyor. Tırlar yanaşıyor. Hangi şehre gidecekse ona göre organize bir şekilde malzemeler yükleniyor. Acil şekilde çıkartıyoruz. Komutanlarımız çok sağ olsunlar, bölge bölge helikopterle malzemeleri götürüyorlar. Çünkü köylere tırlar gidemiyor. Acil olan ihtiyaçlar helikopterlerle gönderiliyor."

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞILSIN İSTİYORUZ"

Hakan Erkan, uçaklarla taşınan malzemelerin günde yaklaşık 150'ye yakın tıra yüklendiğini ve kara yoluyla afet bölgesine çıkarıldığını bildirdi.

"Uçaklarla gelen yardımlar helikopterlere, tırlara yükleniyor ve gönderiliyor. Ülkelerden ve Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen malzemelerin indiği yer burası." diyen Erkan, İncirlik Üssü geniş bir alan olduğu için koordinasyonu daha hızlı sağladıklarını vurguladı.

Kargo operasyon sahasında çoğunluğu Türk askeri olmak üzere 300'ü aşkın personelin görev aldığını aktaran Erkan, şöyle konuştu:

"Burada inanılmaz harika insanlar var, inanılmaz. İnsanlar göçük altında bekliyor. Biz de burada elimizden geldiğince hızlı bir şekilde ulaşılsın istiyoruz. Askerlerimiz var, Polonyalılar, Macaristanlılar, Fransızlar, İspanyollar var. Aynı mücadeleyi veriyoruz. Ne söylesek yapıyorlar. Her şey geliyor. Yani jeneratöründen battaniyesine, gıda, kıyafet ve ilaç malzemelerine kadar hepsi var. İnsanımız evindeki yağını göndermiş. Çok duygusal şeyler yaşıyoruz. Evindeki yarım ekmeğini gönderen var, poşetin içinden çıkıyor."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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