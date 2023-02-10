Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.509 deprem meydana gelmiştir. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 121 bin 128 personel ile 12 bin 244 araç ve iş makinası görev yapmaktadır." denildi.
Son can kaybı sayısına yer verilen açıklamaya şöyle devam edildi: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 74 bin 242 vatandaşımız yaralanmıştır.
Deprem bölgesindeki 75 bin 780 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 6.810 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı toplam; 22 gemi 150 uçak/helikopter Bölgede görev almaktadır.
Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 86 ikram aracı ile toplam 204 mobil mutfak/aşevi/fırın ve sahra mutfak sevk edilmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır.
Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye bin 606 personel ve 156 araç sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacına yönelik olarak; 137 bin 973 çadır, 1 milyon 507 bin 494 battaniye depremden etkilenen bölgelere sevk edilmiştir."
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