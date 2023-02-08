Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

Hatay’da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela'nın enkazdan çıkartılırken ki sözleri ise dikkat çekti. Küçük Ela, "Ben çok ağırım ama" dedi.

Duygulandıran sözler: Çok ağırım ama