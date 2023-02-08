Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor... İşte yaşanan mucizeler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Kahramanmaraş'ta yıkılan Arıkan Oteli'nin enkazında mahsur kalan 58 yaşındaki Hilal Kocaoğlu 52 saat sonra kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini enkaz başında yaptığı Hilal Kocaoğlu, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye kaldırıldı.

    52 saat sonra mucize
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı. Akar'ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.

    Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, ekiplere kepçesiyle destek veren oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla 47 saat sonra kurtarıldı.

    Kepçe operatörü 47 saat sonra babasının kurtarılmasını sağladı
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Kahramanmaraş'ta deprem sonrası enkaz altında kalan ve 45 saatin sonunda sağ olarak kurtarılan Tuğçe Kalmış'ın babası İsrail ekibine teşekkür etti.

    İsrail ekibinin yardımlarıyla kurtarıldı

     
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a giden Ümraniye Belediyesi yardım ekipleri, 9 aylık hamile kadını depremden 40 saat sonra enkazdan çıkardı.

    9 aylık hamile kadın, 40 saat sonra enkazdan kurtarıldı
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

    Kızını gören baba gözyaşlarına boğuldu
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 47 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı.

    Bir mucize daha! 47 saat sonra kurtarıldı

     
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Deprem bölgesinde yürekleri ısıtan bir kurtarma operasyonu daha gerçekleşti. Kentte 62 yaşındaki yaşlı bir adam 50 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Enkazdan yürüyerek çıkan Selman ismindeki yaşlı adamın kendisini kurtaran ekipleri selamlaması ise herkesi duygulandırdı.

    50 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı! Ekipleri selamladı
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Van'dan giden ekipler, hasar gören binada mahsur kalan 80 yaşındaki kadını kurtardı.

    Hasar gören binadan 80 yaşındaki kadın kurtarıldı
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Hatay'da annesi ile babası enkaz altına can veren 5 yaşındaki Mehmet, Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu göçük altından çıkarıldı.

    "Gecemize umut oldun Mehmet"
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Kahramanmaraş'ta 54 saat sonra İngilizce öğretmeni Mehmet Acar (33) sağ olarak kurtarıldı. Aynı binada odaklanan ekipler son bir saat içerisinde 2'si kadın 3 kişiyi çıkarmış oldu. Binada bir kişinin daha sağ olduğu bildirildi.

    54 saat sonra güzel haber
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    Hatay’da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela'nın enkazdan çıkartılırken ki sözleri ise dikkat çekti. Küçük Ela, "Ben çok ağırım ama" dedi.

    Duygulandıran sözler: Çok ağırım ama
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    47 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK

    Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 19 yaşındaki genç, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri tarafından 47 saat sonra kurtarıldı.

     
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    EKİPLERE GÜLÜMSEDİ

    Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve 2 evladı Trabzon ve Bursa AKUT ekipleri tarafından kurtarılırken, 12 yaşındaki Hatice Kübra enkaz altından çıkarılmasının ardından ekiplerin sevincine gülümseyerek ortak oldu.
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    65 YAŞINDAKİ AZİZE SUBAŞI KURTARILDI

    Hatay'da çalışma yürüten Mehmetçik ve AFAD ekipleri Fener caddesinde çöken 6 katlı binadan ses aldı. Ekipler, enkazda 65 yaşındaki Azize Subaşı'na ulaştı. Ekiplerini ve gönüllülerin çabalarıyla Subaşı, göçükten yapılan çalışma ile çıkarıldı. Kurtarılan kadın hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

     
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    52 SAAT SONRA KURTARILDI, SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan Semra Et'i sabah saatlerinde kurtardı. 52 saat sonra kurtarılmanın sevincini yaşayan kadın, "Çok sağ olun. Hepinizi çok seviyorum" diyerek ekiplere teşekkür etti.
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    46 SAAT SONRA MUTLU EDEN HABER

    Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın merkezinde bulunan Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir vatandaş 46 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    ANNE VE ÇOCUĞU 47 SAAT SONRA KURTARILDI

    Adıyaman’daki Giresun AKUT ekipleri, anne Fatma Tanık (38) ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Tanık'ı kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, ilk olarak 3 yaşındaki Muhammed Tanık'ı çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Muhammed Tanık, hastaneye kaldırılırken ekipler dakikalar sonra anne Fatma Tanık'ı da bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye sevk edilen anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    46 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

    Hatay'ın merkezinde bulunan Uğur Mumcu Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadın 46 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
  • Son dakika: Enkaz altından kurtarma çalışmaları sürüyor! Mucizeler gerçekleşiyor

    40 SAAT SONRA 'İKİZ' MUTLULUK

    Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından bir çift ile ikiz bebekleri sağ kurtarıldı. İlk önce ikizlere ulaşan ekipler, devam eden çalışmalarda ikizlerin annesi Pınar ve babası İbrahim Karapirli'ye de ulaştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.