Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: 101'inci saatte anne ve oğlu kurtarıldı!
ABONE OL

Son dakika haberi 101'inci saatte anne ve oğlu kurtarıldı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde depreminin üzerinden geçen 101 saat sonra anne Semra Varlık ve 10 yaşındaki oğlu Serhat Varlık enkaz altından çıkarıldı

Son dakika: 101'inci saatte anne ve oğlu kurtarıldı!
HABERTURK.COM

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat'a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Depremler devam edecek mi, ne zamana kadar devam edecek? Uzmandan flaş açıklama: Artçı depremler ne kadar sürecek, tekrar deprem olur mu?
GÜNDEM Uzmandan flaş açıklama: Depremler devam edecek mi?
CUMA MESAJLARI YENİ: Deprem sonrası dualı, sureli, anlamlı, hadisli ve özel Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri 10 Şubat 2023!
GÜNDEM En anlamlı ve özel Cuma mesajları
Vanlı uzman çavuş depremde hayatını kaybetti
GÜNDEM Uzman çavuş depremde hayatını kaybetti
Doğu Anadolu Fay Hattı | 11 yıl önce "Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti! Prof. Dr. Tüysüz Habertürk'e konuştu: 2 segmente dikkat! - Deprem haberleri
GÜNDEM 11 yıl önce "Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti! Prof. ...
Gaziantep'teki yıkılan binada 'kolon kesildi' iddiası
GÜNDEM Gaziantep'teki yıkılan binada 'kolon kesildi' iddiası
OKULLAR TATİL Mİ? MEB son dakika duyurdu: Okullar ne zamana kadar tatil, okullar ne zaman açılacak?
GÜNDEM MEB duyurdu: Okullar tatil mi?
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 10 Şubat 2023 Cuma AFAD Kandili Rasathanesi son depremler listesi: Bugün en son nerede, hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu?
GÜNDEM Artçılar devam ediyor! İşte son depremler
Son dakika: 99 ve 100'üncü saatte mucizeler devam ediyor! İki kadın kurtarıldı
GÜNDEM 99 ve 100'üncü saatte mucizeler devam ediyor! İki ...
Acı tablo! SON DAKİKA: Depremlerin ardından Hatay Antakya'daki yıkım uydudan görüntülendi - Deprem haberleri
GÜNDEM Antakya'daki yıkım!
Cuma Hutbesi 10 Şubat 2023 yayımlandı! Diyanet bugünkü Cuma Hutbesi konusu nedir?
GÜNDEM Cuma hutbesinde yardım çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.