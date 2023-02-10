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Haberler Gündem Deprem son dakika deprem haberleri: 102 saat sonra Büşra kurtuldu!
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102 saat sonra Büşra kurtuldu!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde 27 yaşındaki Büşra Atalay Aslan, 102 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Deprem son dakika deprem haberleri: 102 saat sonra Büşra kurtuldu!
AA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Besni ilçesinde yıkılan Yaşamkent Sitesindeki bir binanın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, ses duyulması sonrası çalışma başlattı.

BÜŞRA İLE TEMAS KURULDU

AA'da yer alan habere göre yoğunlaştırılan çalışma sonucu 27 yaşındaki Büşra Atalay Aslan ile temas kurdu.

102 SAAT SONRA HAYATA TUTUNDU

Ekiplerin depremden 102 saat sonra enkazdan çıkararak sedyeye aldığı Aslan, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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